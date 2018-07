Vlaanderen geeft 1,1 miljoen euro voor nieuw zwembad 10 juli 2018

02u40 0 Deerlijk Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kent 1.137.500 euro subsidie toe aan het nieuwe zwembad voor Anzegem en Deerlijk.

Het bad van 25 op 10 meter, met vijf trainingsbanen van 2 meter breed die je ook tot vier officiële banen van 2,5 meter breed kan omvormen, komt op het Ommersheimplein in Vichte.





De werken starten in december. Zwemmen kan er vanaf februari 2020. De bouwheer, de Gentse watermaatschappij Farys, mikt op tot 100.000 bezoekers per jaar. De diepte van het bad varieert van 1,15 tot 3 meter, op vraag ook van duikclubs. Het zwembad krijgt verder een instructiebad van 5 op 10 meter, 22 indivuele kleedhokjes, 9 familiehokjes, 8 groepskleedkamers, bergkastjes, sanitair en een cafetaria. School- en clubzwemmen primeren. De bouw kost Farys 6.013.953 euro.





De gemeenten Anzegem en Deerlijk betalen 30 jaar lang elk de helft van een jaarlijkse beheerkost van minstens 150.000 euro. Er zal ook aandacht zijn voor recreatief zwemmen en het bad wordt toegankelijk voor mensen met een beperking. De openingsuren en de tarieven van het zwembad moeten nog bepaald worden, in overleg met de gemeenten Anzegem en Deerlijk. (LPS)