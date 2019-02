VIDEO: Kortrijkse (32) zwaargewond na stevige klap tegen vrachtwagen op E17 VHS

03 februari 2019

16u22 3

Een Poolse trucker die zondagmorgen rond zes uur rustig op de rechterrijstrook van de E17 reed, heeft de schrik van zijn leven opgedaan. Rond zes uur werd zijn oplegger achteraan aangereden door een Alfa Romeo. Dat gebeurde even voor de afrit Deerlijk in de richting van de Franse grens. De trucker kon zonder veel problemen zijn vrachtwagen tot stilstand brengen op de pechstrook. De Alfa Romeo werd weggekatapulteerd tegen de betonnen middenberm. De brandweer snelde ter plaatse om de bestuurster, een vrouw van 32 uit Kortrijk, te bevrijden. Daartoe werd onder meer het dak van de wagen opengeknipt. Het slachtoffer, dat zwaargewond raakte maar volgens de eerste berichten niet in levensgevaar verkeerde, kreeg ter plaatse de dringendste zorg toegediend en werd vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. Door het ongeval waren een tijdlang twee rijstroken afgesloten in de richting van de Franse grens. Dat veroorzaakte, gezien het vroege uur op een zondagmorgen, geen noemenswaardige problemen.