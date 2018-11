Veroordeelde oplichter staat weer terecht voor oplichting 13 november 2018

02u22 0 Deerlijk Zeventien jaar nadat hij al eens tegen een celstraf van 45 maanden aankeek voor tientallen oplichtingen, moest een 48-jarige man uit Zwevegem zich opnieuw voor de rechter verantwoorden voor twaalf oplichtingen. Hij bestelde bier of computermateriaal zonder te betalen.

Steven D. bouwde de voorbije 25 jaar een stevige reputatie en vooral een gevuld strafregister op. Hij verzamelde veroordelingen omdat hij laptops en materiaal kocht op naam van zijn vroegere werkgever, de bungalow van zijn ex verkocht,...





De zwaarste straf liep hij in 2001 op: 45 maanden cel voor oplichting van tientallen handelaars bij wie hij dure elektronische toestellen kocht. Hij gebruikte valse namen, naamkaartjes en ongedekte cheques, betaalde kleine voorschotten om de toestellen mee te krijgen, maar betaalde de rest niet meer. De toestellen verkocht hij door.





Schadevergoeding

Deze keer stond hij terecht omdat hij vaten bier, een laptop en een printer had besteld, maar nooit meer betaalde dan een voorschot. Onder andere DMK Electro uit Deerlijk en drankencentrale Bayart uit Menen werden het slachtoffer. Zij vroegen een schadevergoeding.





Eind november 2017 vloog D. tijdens het nieuwe gerechtelijk onderzoek opnieuw voor vier maanden de cel in. Het openbaar ministerie vroeg de rechter dit keer een nieuwe, effectieve celstraf van dertig maanden uit te spreken en 4.500 euro verbeurd te verklaren, geld dat hij overhield aan de verkoop van het bier aan cafés. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak omdat hij deze keer geen valse namen had gebruikt, maar soms zelfs zijn eigen naam of die van zijn vennootschap.





Vonnis op 10 december. (LSI)