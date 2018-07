Verkeersveiligheid kan beter 24 juli 2018

Uit een tevredenheidsonderzoek van de gemeente en het OCMW bij 1.400 willekeurig geselecteerde Deerlijkenaren blijkt dat dat 8 op 10 inwoners graag in Deerlijk woont.





"Liefst 92 procent van de Deerlijkenaren is tevreden tot heel tevreden over onze dienstverlening", verduidelijkt algemeen directeur Katlijn Copriau. "Datzelfde percentage is tevreden over ons aanbod aan cultuur- en sportactiviteiten. Driekwart van de inwoners evalueert de gemeentelijke communicatie positief. De website, bewonersbrieven en het gemeentenieuws zijn de favoriete communicatiekanalen. Verder beoordeelt 80 procent het onderhoud van onze gebouwen, wegen en groen positief."





"De tevredenheidsenquête toont ook aan op welke punten er verbetering mogelijk is. De fiets- en voetpaden zijn een aandachtspunt. Ook op verkeersveiligheid scoren we minder. Maar 49 procent van de fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Voor 39 procent van de inwoners is het niet duidelijk waar ze welke dienst vinden en ongeveer een derde van onze inwoners oordeelt dat er niet voldoende voorzieningen zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar."





"De tevredenheidsenquête werd uitgevoerd door CC Consult in het kader van de omgevingsanalyse, die de gemeente en het OCMW wettelijk moeten opmaken naar aanleiding van de meerjarenplanning van volgend jaar. 1.400 inwoners konden hun mening geven over allerlei thema's. Bijna de helft hiervan beantwoordde de enquête. Dat is veel voor zo'n onderzoek."





