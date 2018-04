Veertig jaar oude VW Kever vliegt in brand 17 april 2018

02u42 0 Deerlijk In de Driesknoklaan in Deerlijk heeft gisterenavond iets over zeven uur een veertig jaar oude Volkswagen Kever vuurgevat. "Pijnlijk. Na 12 jaar beschouw je de wagen toch een beetje als je kindje", zegt de eigenaar.

"Ik wou vertrekken, startte de motor en had zelf niet meteen in de gaten dat er iets verkeerd liep", vertelt eigenaar Thomas Smeyers (30). "Een buurman maakte me er attent op dat er vlammen uit de motor sloegen." Een andere buurman snelde met een waterslang te hulp, maar dat hielp niet omdat de benzinetank leeg liep. Pas met behulp van een brandblusapparaat kon het vuur gedoofd worden. Toen de brandweer arriveerde, waren de vlammen al uit.





Huwelijksdag

"Binnen in de wagen blijft de schade beperkt tot de hoedenplank", schat Thomas de schade in.





"Het lakwerk en het motorcompartiment liepen natuurlijk averij op, maar wellicht zal de luchtgekoelde Porschemotor wél nog gered kunnen worden. Het had nog erger gekund. Het doet natuurlijk wel een beetje pijn aan het hart. Ik kreeg de wagen op mijn achttiende als verjaardagscadeau. Na 12 jaar beschouw je de wagen toch een beetje als je kindje. Ik reed er op mijn huwelijksdag ook mee naar het gemeentehuis. Er was sowieso een revisie gepland. Dat zal nu wellicht een groter karwei worden."





Thomas rijdt met de Kever enkel als ontspanning en is dus niet op het voertuig aangewezen voor werk- of gezinsverplaatsingen. (LSI)