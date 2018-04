Van Peel tot evenaar 04 april 2018

02u33 0

Stand-up comedian Michael Van Peel is op vrijdag 6 april om 20.15 uur te gast in d'Iefte. In zijn voorstelling 'Van Peel tot evenaar' neemt hij de toeschouwers mee op reis langs de kronkelpaden in zijn hoofd, van West-Europa naar West-Afrika, doorheen de uitgestrekte zandvlakten van de Sahara. Een reisverhaal over de 10.000 kilometer tussen Antwerpen en Dakar. Niet met een hi-tech rallywagen, maar met een 20 jaar oude Vespa, een kaart en een kompas. Vijftig dagen was hij onderweg, gevuld met eenzaamheid en boeiende ontmoetingen.





Info: Dienst cultuur, 056/71.89.81.





(DRD)