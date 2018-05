Uzien opent in voormalig fabriekspand NIEUWE LOCATIE VOOR KLEINE EVENEMENTEN, OOK ELKE VRIJDAG INDOORMARKT RIK DEVOS

01 juni 2018

02u55 0 Deerlijk Op de site van de spiegelfabrikant Deknudt Decora heropent vandaag het leegstaande fabriekspand als ontmoetingsplaats Uzien. De indoormarkt Lokaal 2.0 vindt er voor de eerste keer plaats. Verder zal de locatie gebruikt worden voor evementen, zoals optredens en exposities.

In het pand in het centrum van de gemeente produceerden heel wat Deer-lijknaren tot een tiental jaar geleden decoratieve spiegels. Sinds de productie werd verhuisd naar Slowakije en China, staan enkele gebouwen leeg. "Dat was niet het gedroomde scenario", stelt Francis Deknudt, CEO van Deknudt Decora. "Maar we wilden de site niet laten verkommeren en werkten na overleg met de gemeente en Leiedal een plan uit voor een nieuwe invulling."





Evenementen

Zo werd het eindmagazijn in de Roterijstraat vorig jaar volledig vernieuwd. De boogloods werd dan weer omgebouwd tot een mooie polyvalente ruime en wordt vandaag officieel geopend. Daar krijgt de indoormarkt Lokaal 2.0 een vaste stek. Wanneer er geen markt is, zal de ruimte gebruikt worden voor evenementen, workshops, exposities en optredens. "We organiseren onze eigen activiteiten, zonder te willen concurreren met de programmatie van de culturele dienst. Daarnaast willen we ook andere initiatieven ontvangen. We staan open voor ideeën", aldus Francis. Er werd veel aandacht besteed aan de inrichting van de polyvalente ruimte, onder meer wat betreft de akoestiek. "Maar het is niet de bedoeling om er party's of megafuiven te organiseren. We willen het overzichtelijk houden. De capaciteit wordt beperkt tot 1.000 personen, alle initiatieven moeten ten laatste om 23 uur afgelopen zijn en we houden ons aan de geluidsnormen. Het contact met de buren is prima en dat willen we zo houden. We gebruiken de bar van Uzien. Alles zal gecoördineerd worden door een enthousiaste groep vrijwilligers van de vzw Uzien."





De naam Uzien, een vondst van Jojo Benoit, verwijst naar het Franse 'usine'. U zien is ook mensen ontmoeten en naar jezelf kijken. Die reflectie is dan weer een passende verwijzing naar de spiegels, de reflecterende voorwerpen die we er jarenlang produceerden. Tegen midden 2019 willen we op de site ook ruimte scheppen voor een tiental kmo's", rondt Francis Deknudt af.