Unizo zoekt kandidaten voor DUA Awards 15 maart 2018

Unizo Deerlijk zoekt kandidaten voor de DUA Awards die begin juni worden uitgereikt aan Deerlijkse handelaars en ondernemers.





"Na 2014 zijn we aan de tweede uitgave toe", stelt Jurgen Beke. "Met dit initiatief willen we enerzijds de kwaliteit van de Deerlijkse handelaars en ondernemingen in de verf zetten en anderzijds is het een ideale gelegenheid om aan networking te doen. We willen zes DUA's uitreiken: de meest veelbelovende starter, de kerstetalage 2017, de mooiste nieuwbouw of renovatie, de onderneming van het jaar, de handelszaak van het jaar en de persoonlijkheid van het jaar. Kandidaten kunnen zich tot 17 maart inschrijven via onze website. Daarna gaat de jury aan het werk om voor elke categorie vier laureaten te selecteren. De uitreiking zelf vindt plaats op donderdag 7 juni tijdens een netwerkevenement met walking dinner-formule in de showroom van TVH in Waregem." Info: Jurgen Beke, 0473/85.26.78 en www.dua-awards.be. (DRD)