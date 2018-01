Unizo: "Maximaal 2 uur parkeren in centrumstraten" 30 januari 2018

02u36 0 Deerlijk Het plan van Unizo om het parkeerprobleem in het centrum aan te pakken, omvat meerdere voorstellen.

De middenstandsorganisatie vraagt onder meer een blauwe zone met een beperkte parkeerduur van twee uur in de centrumstraten Schoolstraat, Rodenbachstraat, de Nieuwstraat, Sint-Amandusstraat, het Kerkplein, Ververijstraat, Dammeke, het stuk Hoogstraat en Harelbekestraat tot aan de Rodenbachstraat en de Vichtsesteenweg (vanaf de Sint-Rochusweg). Her en der in die straten ziet Unizo graag ook Shop & Go-plaatsen. Voor de middenstandsorganisatie mogen bewonerskaarten blijven, maar moet de uitgifte daarvan miniemer worden. Géén bewonerskaart dus voor wie een garage heeft. Nog op het verlanglijstje: de mogelijkheden voor langparkeerders moeten uitgebreid worden, de parkeerroute moet goed aangeduid worden en er moet vaak gecontroleerd worden. "Dat je in Deerlijk niet moet betalen als je wil parkeren, is onze grootste sterkte", zegt Unizo-voorzitter Yves Pynaert. "Zo kunnen we opboksen tegen winkelsteden Kortrijk en Waregem. Maar er moet wel iets gebeuren, want nu is er veel te weinig parking voor de klanten van de winkels in het centrum. Veel te veel automobilisten die in het centrum werken, wonen of iemand bezoeken, parkeren er hun wagen urenlang of zelfs de héle dag." (DRD/JME)