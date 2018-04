Unieke expo over Eddy Merckx 13 april 2018

02u43 0

Op zondag 15 april, de dag dat in Nederland de wielerklassieker Amstel Gold Racen wordt gereden, stelt Renaat Vancauwenberghe zijn unieke verzameling over het wielerfenomeen Eddy Merckx tentoon in het buurthuis Sint-Lodewijk.





Toen Eddy Merckx op 19 maart 1966 als eerste over de eindstreep van Milaan-San Remo fietste, betekende dat ook de start van de verzamelwoede van de bijna 85-jarige Sint-Lodewijknaar. "Heel wat vrienden en familieleden waren snel op de hoogte van mijn 'Merckxmanie' en signaleerden me vaak als er hier of daar iets over 'de kannibaal' was gepubliceerd. Posters, krantenknipsels, foto's en nog veel meer, meestal gesigneerd door Merckx, hebben een vaste plaats op mijn zolder, maar alles verhuist nu voor één dag." (DRD)