Uitgebroken jumpingpaard botst tegen auto 13 maart 2018

Langs de Klijtstraat in Deerlijk gebeurde zondag rond 21 uur een merkwaardig ongeval. Kurt Roosen uit Otegem was compleet verrast toen plots voor zijn Renault Megane Scénic een losgebroken jumpingpaard opdook. De man kon een aanrijding niet vermijden. De ruin belandde gedeeltelijk op de rechtervoorkant van de wagen, die volledig verloren is door het ongeval. "Ik had Ferro buiten gelaten omwille van het mooie weer", zegt eigenaar Ward Deprez die wat verderop woont. "Ze moet over een hek gesprongen zijn en is weggewandeld door een openstaande poort." Over de verwondingen van de ongeveer elf jaar oude ruin kan Ward Deprez zich nog niet uitspreken. "Het is afwachten. De wonden zijn gehecht, maar pas na verloop van tijd zal blijken of Ferro ook inwendige verwondingen heeft opgelopen." (VHS)