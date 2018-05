Tweede Benefiet Marthe en Raph 01 juni 2018

02u55 0 Deerlijk Magali Vandebuerie en haar man Thijs Verbeke organiseren met de medewerking van een enthousiaste werkgroep op zaterdag 2 juni de tweede editie van de Benefiet Marthe en Raph. De opbrengst gaat naar de vzw Kiekafobee die zich inzet voor terminale kankerpatiëntjes.

Magali en Thijs verloren in amper 15 maanden tijd twee kindjes. Zowel Marthe als Raph bezweken aan een genetische ziekte. Als eerbetoon aan hun twee kinderen organiseerden ze 2 jaar geleden een benefiet. Het initiatief werd een groot succes en bracht 10.331.61 euro op voor het goede doel. "Op zaterdag 2 juni zijn we aan de tweede editie toe", stelt Mieke Six, moeder van Magali. "Vanaf 13 uur is er van alles te beleven in de Gaverhal. We starten met een kinderdorp. Na een aperitiefconcert met Sim Van O kan men aanschuiven voor het beenhamfestijn. We sluiten af met een fuif met muziek van Peter Blaze, Glenn D, Robert Abigail (wereldberoemd van zijn 'Mojito Song') en Rick De Hey. Info: Mieke Six, 0498/64.91.79.





(DRD)