Trucker kan botsing niet vermijden: automobilist zwaargewond 02u34 12 Hans Verbeke Chauffeur Bjorn Mahieu (36) uit Bavikhove liepvrij zware verwondingen op nadat zijn Toyota werd aangereden door een truck.

Bjorn Mahieu (36) uit Bavikhove liep gisteren kort voor de middag vrij zware verwondingen op bij een ongeval langs de N36 in Deerlijk. De man reed iets voor elf uur met zijn Toyota in de richting van het op- en afrittencomplex toen aan het kruispunt van de Vichtesteenweg de verkeerslichten op oranje sprongen. De man trapte prompt op zijn rem. Dat deed ook een Nederlandse trucker die achter hem reed, maar zijn geladen trekker-oplegger kwam uiteraard trager tot stilstand dan de personenwagen. De Nederlander week nog uit, maar raakte toch nog de linkerachterzijde van de Toyota. De wagen werd weggeslingerd, scheerde langs het verkeerslicht en ramde een verkeersbord. Omdat gevreesd werd dat de automobilist een ernstig rugletsel had opgelopen, haalde de brandweer hem zo omzichtig mogelijk uit zijn wagen. Dat karwei nam een half uurtje in beslag. Bjorn Mahieu werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)