Trompe viert 40ste verjaardag in stijl 10 augustus 2018

De Trompe, het gehucht in Sint-Lodewijk op de grens met Zwevegem, Heestert en Otegem, beleeft van vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus zijn jaarlijkse hoogdagen. Het zijn de 40ste Trompefeesten en die verjaardag wordt in stijl gevierd.





De Trompefeesten zijn al vier decennia een vaste waarde op de Deerlijkse activiteitenkalender. "Onze festiviteiten zijn feesten door en voor alle wijkbewoners", vertelt Luc Kemseke. Samen met Ivan Busschaert en Antoon Van Driessche is hij een van de drie pioniers van het wijkbestuur.





"We vieren onze 40ste verjaardag in stijl. Daarnaast was er elke maand al een extra activiteit: ontbijt, kroegentocht, fotozoektocht en een presentje met valentijn. Ook tijdens de komende Trompefeesten zetten we ons robijnen jubileum graag in de verf." Zaterdag 11 augustus vindt de 21ste wandeltocht Dwars door de Trompe plaats. Er zijn vier afstanden voorzien: 6, 10, 15 en 21 kilometer. Om 20 uur staat de Trompequiz op het programma.





"We verwachten op zondagnamiddag 12 augustus weer de grote massa voor creatief festival Tromp'Artistiek. Een initiatief dat synoniem staat voor theater op de feestweide, maar ook muziek, dans en een gekke tovenaar... Iedereen mag het onverwachte verwachten", besluit Kemseke.





