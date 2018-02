Trofees voor culturele onderscheidingen 27 februari 2018

Op initiatief van de gemeentelijke culturele raad en het gemeentebestuur werden in het buurthuis Sint-Lodewijk de jaarlijkse culturele onderscheidingen uitgereikt. Marina Parmentier, duivel-doet-al in verscheidene verenigingen, mocht met de trofee van verdienste, een beeldengroep van Betty Bossuyt, naar huis. De individuele culturele trofee ging naar Jonas Bruyneel. Hij is schrijver en dichter en ook stadsdichter in Kortrijk. Hij kreeg een schilderij van Brigitte Vandenbulcke. Nieuw was de culturele trofee voor een vereniging die zich wist te onderscheiden. Hierin werd de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia de laureaat dankzij een optreden onder de Menenpoort in Ieper. Voorzitter John Lannoo mocht namens de muziekvereniging een kunstwerk van Marleen Labeeuw in ontvangst nemen.





(DRD)