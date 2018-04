Tractor zorgt voor mazoutspoor van 17 kilometer 13 april 2018

02u50 0 Deerlijk De brandweer van de zone Fluvia was gisteren een hele dag in de weer met het opkuisen van een mazoutspoor.

Aanvankelijk leek het spoor zich over een afstand van zeven kilometer uit te strekken langs de N36 van de Belgiek in Deerlijk over Vichte en Ingooigem tot in Tiegem.





Maar toen dat spoor rond half twee opgeruimd was met water, detergent en een borstelwagen bleek het spoor verder te lopen, van de Belgiek richting Waregem.





Goed voor nog eens tien kilometer mazout.





Verkeershinder

Pas rond half vijf 's namiddags was het karwei achter de rug. Acht uur lang waren vier brandweerwagens en zestien brandweermannen in de weer geweest. De opkuiswerken zorgden ook voor de nodige verkeershinder.





Na onderzoek bleek een landbouwtractor verantwoordelijk voor het mazoutspoor. Wellicht krijgt (de verzekering van) de eigenaar de factuur gepresenteerd.





(LSI)