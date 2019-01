Tractor uitgebrand op landbouwbedrijf Alexander Haezebrouck

03 januari 2019

13u34

In de Otegemstraat in Deerlijk is donderdagmiddag omstreeks 11.30 uur een tractor uitgebrand. De tractor stond aan de ingang van een loods toen plots vlammen opdoken. “Hij stond klaar om mee te gaan werken maar stond wel af”, vertelt de landbouwer die met hulp van andere de tractor meteen van de loods wegtrok met een andere tractor. De brandweer snelde ter plaatse en bluste het vuur vrijwel meteen. De tractor ging wel volledig in vlammen op en is rijp voor de schroothoop. Ook de loods liep wat schade op, zo zijn enkele dakplaten kapot door de hitte. Niemand raakte gewond.