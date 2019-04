Tot 7 maanden effectieve celstraf

voor Franse brandstofdieven LSI

10 april 2019

12u19

Bron: LSI 0 Deerlijk Vier Franse brandstofdieven die in de nacht van 16 op 17 januari 2019 in Deerlijk geklist konden worden bij het stelen van brandstof uit een vrachtwagen, zijn woensdag door de rechter veroordeeld tot effectieve celstraffen van zes tot zeven maanden.

Enkel Jamal O. (36) uit Liévin daagde op het proces op, omdat hij begaan was met de wagen van zijn nicht die in beslag was genomen. Die krijgt hij terug. Een rechter kan immers geen wagen verbeurd verklaren als dat voertuig geen eigendom is van een dader. Dezelfde nacht van de diefstal in Deerlijk gingen de vier ook in Kortrijk met 500 liter mazout uit een vrachtwagen aan de haal. Bij hun arrestatie in Deerlijk waren ze in het bezit van bidons, slangen en schroevendraaiers.