Toren van Sint-Annakerk tegen de vlakte 22 maart 2018

Nadat vorige week ket kerkgedeelte tegen de vlakte ging, werd gisterenvoormiddag ook de toren van de Sint-Annakerk afgebroken. De laatste klus van de volledige sloop van het kerkgebouw werd in nauwelijks een uurtje geklaard met behulp van een reusachtige knijp- en grijpkraan. De omgeving van de toren was oordeelkundig afgezet en nadat het kruis was weggenomen, werd deeltje per deeltje verder afgebroken. Door het slopen van de Sint-Annakerk heeft het drukke kruispunt op de Molenhoek een totaal ander uitzicht. In afwachting van een definitieve bestemming wordt de site eerst ingezaaid.





(DRD)