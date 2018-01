Topgevel ingestort 27 januari 2018

03u17 0

Langs de Beverenstraat in Deerlijk stortte gisteren een topgevel van de achterbouw van een leegstaande en bouwvallige woning in. Daardoor dreigde ook een muur en het dak in te vallen. De brandweer snelde ter plaatse, stelde een veiligheidszone in en zorgde er voor dat de eigenaar een aannemer contacteerde. De arbeiders in het aanpalende appartementsgebouw in aanbouw kregen de raad voorzichtig te zijn als ze in de buurt van het gebouw komen. (LSI)