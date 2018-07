Toestand stabiel na duik van snelwegbrug 26 juli 2018

Brecht Timperman, de 24-jarige Ieperling die dinsdagavond iets voor 21 uur in Deerlijk met zijn Audi A3 van de snelweg raakte en vijf meter lager op een onderliggende straat terechtkwam, verkeert niet langer in levensgevaar. Zijn toestand is stabiel. Over de omstandigheden van het ongeval bestaat weinig duidelijkheid. Om een nog onbekende reden verloor de Ieperling de controle over het stuur. Dat gebeurde toen hij op de tweede of derde rijstrook reed in de richting van Kortrijk. Op het wegdek zijn de sporen te zien van een bruusk manoeuvre. Timperman botste tegen de vangrail, pal op de plek waar de Stationsstraat in Deerlijk onder de E17 door loopt. Zijn Audi A3 werd in de lucht gekatapulteerd, vloog over de reling van de brug en plofte vijf meter lager op z'n dak neer. Een jonge vrouw die net met haar wagen onder de brug door was gereden, zag dat gebeuren in haar achteruitkijkspiegel. (VHS)