Tine Dujardin is nieuwe secretaris van Fexpro 17 maart 2018

Tine Dujardin (36) werd verkozen tot de nieuwe secretaris van de vzw Fexpro. "Dat is de federatie van vastgoedexperten en vastgoedpromotoren, maar ook voor advocaten, notarissen, energiedeskundigen, fiscalisten, boekhouders en iedereen die op professioneel vlak met vastgoed bezig is", stelt Tine.





"De vzw Fexpro biedt aan alle leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens verschillende events en vormingsmomenten met gerenommeerde gastsprekers en deskundigen. Fexpro zorgt op heel regelmatige basis ook voor specifieke beroepsgerichte opleidingen." Tine Dujardin leidt het gelijknamige vastgoedkantoor in het centrum van de gemeente. Vorig jaar werd ze door de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) tijdens de Real Estate Awards uitgeroepen tot 'Vastgoedbelofte van het Jaar 2017'. (DRD)