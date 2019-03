Tickets worden vlotjes verkocht op voorverkoopmoment BuikRock Joyce Mesdag

10 maart 2019

21u04 1

Zo’n 90 mensen hebben op het eerste voorverkoopmoment een ticket gekocht voor BuikRock, het festival op 31 augustus waar Niels Destadsbader zal optreden in ‘zijn’ Deerlijk. “We wilden de mensen uit Deerlijk de kans bieden om tickets te komen kopen voor 40 euro in plaats van 45 euro, hier in eethuis De Ploatse”, zegt Henk Verbeke van de organisatie. “Er zijn heel wat mensen op die uitnodiging ingegaan. Zo’n 90 mensen kwamen langs voor tickets. Sommigen kochten er één of twee, maar anderen kochten er 20 ineens.” Morgen maandag is er nog een voorverkoopmoment, opnieuw van 17 uur tot 20 uur. Katleen Hinnekens was een van de mensen die vandaag al een ticketje kwamen halen. “Ik heb er maar eentje gekocht, ik ga ervan uit dat ik wel mensen ga kennen daar”, lacht ze. “Ik ben naar het Sportpaleis geweest naar een optreden van Niels, nu hij zo dicht bij huis speelt, wil ik er zeker bij zijn.”