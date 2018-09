Terecht voor diefstal Silke en Jefke 05 september 2018

02u37 0 Deerlijk Een 51-jarige man uit Deerlijk moest zich gisteren voor de rechter verantwoorden voor de diefstal van een Trek-fiets en...de twee wedstrijdvinken Silke en Jefke van Willy Cottenier uit Zwevegem.

Ronny S. kon door Willy zelf betrapt worden toen hij de avond na de diefstal van de vinken opnieuw in de tuin langs de Paridaanstraat in Zwevegem rondliep. Een alerte buurvrouw had de dief de avond voordien ook al in de buurt opgemerkt waardoor S. verdachte nummer één werd voor de diefstal van de twee vinken in hun kooien. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van drie maanden en een boete van 400 euro voor S. Willy Cottenier deed niet de moeite om een schadevergoeding te eisen. "De dief heeft toch niks", klinkt het. "Dan is het zinloos. Silke en Jefke waren nochtans mijn twee beste vinken. Wellicht zijn ze verkocht, ook al zegt de dader zelf dat ze zijn gestorven. Eén kooi kreeg ik beschadigd terug. Na het verdwijnen van de twee goede vinken laten ook de andere vinken van Willy het na om veel liedjes te zingen. Ronny S. is volgens zijn advocaat werkloos, kampt met een alcoholprobleem en is analfabeet. "Maar stelen kan hij wel", foetert Willy. De eigenares van de gestolen Trek-fiets zakte wél naar de rechtbank af om schadevergoeding te eisen. Vonnis op 1 oktober. (LSI)