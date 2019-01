Studie even op lager pitje voor schepenambt 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joyce Mesdag

04 januari 2019

Louis Vanderbeken (CD&V) is de jongste schepen die Deerlijk ooit in de rangen heeft gehad. Amper 22 is hij. Bij de verkiezingen behaalde hij vanop de tiende plaats 687 stemmen, meteen goed voor een plekje in het schepencollege. "Toen ik te horen kreeg dat mijn resultaat goed genoeg was om schepen te worden, was ik niet meteen blij", geeft Louis toe. "Een licht gevoel van ongerustheid overheerste toch wel. Ik studeer nog Toegepaste Economische Wetenschappen in Leuven en zag niet meteen hoe ik een schepenambt met die studie zou kunnen verenigen." Ondertussen heeft Louis knopen doorgehakt. "Ik heb besloten mijn laatste jaar over twee jaren te spreiden. Ik vind het te belangrijk dat ik er bij ben als het beleid wordt uitgestippeld. Maar ik vind het ook belangrijk dat ik mijn diploma haal."

Voor Louis is het nog altijd wat gokken naar verklaringen voor zijn succes. "Ik ben actief bij de studentenclub in Deerlijk, ben lid van de badmintonclub, heb wel wat vrienden en familie in Deerlijk, maar ik ben de afgelopen vier jaar vooral heel aanwezig geweest in Deerlijk. Ook heb ik veel huisbezoeken gedaan. Misschien zijn dat mogelijke verklaringen."

Vanderbeken krijgt met Sociale Zaken, Welzijn, Senioren en Feestelijkheden een serieus pakket aan bevoegdheden. "Ik ga in het begin vooral veel kijken en luisteren om de materie onder de knie te krijgen." (JME)