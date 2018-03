Studente Emma naar mondiale conferentie in Panama 23 maart 2018

Emma Vermunicht (21) vertegenwoordigde, samen met vijf andere leden, de Leuvense studentenvereniging KULMUN op een internationale conferentie in Panama. Emma zit in haar master vergelijkende en internationale politiek aan de KU Leuven. "Sinds mijn eerste jaar ben ik lid van KULeuven Model United Nations (KULMUN)", stelt Emma. "De doelstellingen van deze studentenvereniging zijn de waarden van de Verenigde Naties behartigen, het publiek bewustzijn en actief burgerschap stimuleren. Wij houden wekelijkse trainingssessies waarbij onderhandelen en 'public speaking' worden bevorderd. Wij organiseren onze eigen jaarlijkse conferentie voor 150 internationale studenten en wonen ook dergelijke bijeenkomsten bij in het buitenland. We trokken met zes leden naar Panama. Het werd een leerrijke ervaring."





(DRD)