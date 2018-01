Stormloop voor vakantiekampen 24 januari 2018

02u34 0 Deerlijk De vakantiekampen die worden gecoördineerd door de gemeentelijke sportdienst, kennen ieder jaar enorme bijval.

Inschrijven kan vanaf zaterdag 27 januari en is een must als je er wil bij zijn.





"Het volledige aanbod is samengebracht in een nieuwe folder", verduidelijkt sportpromotor Annelies Borry. "Online inschrijven kan vanaf zaterdag 27 januari om stipt 9 uur. Voor het online inschrijven geldt onmiddellijk online betalen via bancontact, Visa of Mastercard. Inschrijvingen die niet online betaald worden, komen niet in het systeem en zijn niet geregistreerd."





"Je kan als ouder een account aanmaken voor jezelf waarbij je je kinderen koppelt aan jouw account. Zo kan je makkelijker en sneller verschillende kinderen inschrijven. Vanaf maandag 29 januari om 9 uur kan men ook inschrijven bij de sportdienst."





Meer info: Sportdienst Deerlijk, 056/77.73.19. (DRD)