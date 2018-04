Stempelen voor fietsen 04 april 2018

02u33 0

De Deerlijkse Unizo-afdeling pakt tot en met zondag 13 mei met haar Lentekoop uit. "Deze jaarlijkse voorjaarsactie wordt georganiseerd in samenwerking met de Deerlijkse handelaars", zegt Unizo-voorzitter Yves Pynaert. "Het hoofddoel is dat de handelaars en winkeliers hun klanten kunnen belonen voor het vertrouwen. Tijdens deze actie kunnen klanten bij de winkeliers een gratis spaarkaart krijgen waarop bij elke winkelaankoop een stempel geplaatst wordt. Op het einde van de actie kan de klant aankoopbonnen winnen die uit te besteden zijn bij de Deerlijkse handelaars. Het beproefde recept van de actie blijft behouden. Net als voorgaande zijn de hoofdprijzen vijf kwaliteitsvolle fietsen en een kinderfiets. Daarnaast is een aanzienlijke som aan waardebonnen te winnen." (DRD)