Stamgasten terecht voor klappen aan Esseveefans 05 juni 2018

Drie stamgasten van café Sint-Benedictus in Deerlijk hebben in de correctionele rechtbank in Kortrijk plaatsgenomen op het beklaagdenbankje. Ze stonden er terecht, omdat ze op 21 januari vorig jaar na de derby SV Zulte Waregem - KV Kortrijk twee andere Esseveesupporters klappen gaven. De slachtoffers waren na de wedstrijd met een supportersbus naar het café in Deerlijk teruggekeerd, maar maakten het nogal bont door een barkruk in de lucht te steken. Het zorgde ervoor dat ze het café buitengezet werden. Maar buiten kwam het uiteindelijk toch tot duw- en trekwerk en klappen. Een slachtoffer liep daarbij een kaakbreuk op. Emiel C. (29) uit Anzegem wou aanvankelijk hulp bieden aan iemand die op de grond lag, maar nadat hij in de brokken deelde, gaf hij uiteindelijk ook zelf een klap. Kenneth D. (31) uit Anzegem en Kristof V. (38) uit Zwevegem vroegen de vrijspraak, omdat onduidelijk is wie welke slagen uitdeelde. Vonnis op 25 juni. (LSI)