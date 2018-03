Stalbrand veroorzaakt door defect aan mazouttank 22 maart 2018

De stalbrand bij voederbedrijf Vanhaecke in Deerlijk die dinsdag het leven kostte aan zo'n 1.500 biggen is veroorzaakt door een defect aan een mazouttank. Dat is uit het onderzoek van de branddeskundige van het Kortrijkse parket gebleken. Het vuur vernielde een volledige stal. Het aanpalende voederbedrijf en andere stallen van het proefbedrijf konden gevrijwaard worden.





(LSI)