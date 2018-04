Sprookje zkt prinses 25 april 2018

02u36 0

Jong Theater Sellewie staat het komende weekend twee keer op de planken van d'Iefte met de productie 'Sprookje zkt prinses'. Na 'Ridder Dikkie' in 2014 en 'De Roze Ridder' in 2016 is het de derde jongerenproductie van het gezelschap.





Het stuk brengt het verhaal van de strenge juffrouw Hekel die met harde hand de lijnen uitzet in Huis ten Hemel, een pensionaat voor meisjes. Het werd geschreven door Dirk Callens en wordt geregisseerd door Filip Santens.





De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 28 april om 19 uur en zondag 29 april om 16 uur in het ontmoetingscentrum d'Iefte. De toegang bedraagt 7 euro in voorverkoop, 8 euro de dag zelf. Info: 0476/08.40.99 en reservaties@theatersellewie.be.





(DRD)