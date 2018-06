Sportpromotor wordt sportfunctionaris 19 juni 2018

Annelies Borry wordt de nieuwe sportfunctionaris van Lendelede. Momenteel is ze nog aan de slag als sportpromotor in Deerlijk.





Borry is 31, getrouwd met Willem Maertens en woont in Izegem. Ze werd in december 2008 sportpromotor bij de gemeentelijke sportdienst in opvolging van Brecht Planckaert.





Ze blijft nog tot half september in dienst bij de sportdienst in Deerlijk.





(DRD)