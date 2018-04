Sint-Cecilia herdenkt WO I met 'Tot aan de IJzer' 20 april 2018

02u42 0 Deerlijk De Koninklijke fanfare Sint-Cecilia bestaat 95 jaar en laat die verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan. In het kader van de herdenking van 'De Groote Oorlog' opteerde de muziekvereniging om het klank- en beeldspektakel 'Tot aan de IJzer' op te voeren. Er zijn voorstellingen op 21 en 22 april in de oude bedrijfssite Deknudt Decora.

"Het boek 'Tot aan de IJzer' werd geschreven door Maurice Duwez, een geneesheer uit het Brusselse", stelt John Lannoo. "Deze arts neemt ons tijdens het concert mee in zijn belevenissen tijdens zijn korte periode als bataljonarts. Hij stond letterlijk op de eerste rij en kon de gruwel en de angsten maar ook de vreugde en het feestgebeuren van de Groote Oorlog ervaren. Tussen de muziekstukken door vertelt hij ons enkele passages uit zijn boek. We gaan voor een totaalbeleving, het wordt een klank -en beeldspektakel. De toeschouwers zullen als het ware door de slagvelden aan de IJzer wandelen. Op de re-enacting site laten soldaten met authentiek materiaal zien hoe het leven was op de slagvelden. Via loopgrachten en gevechtsposten kom je de concerthal binnen waar er kan genoten worden van muziek, dans en zang."





"We doen dit optreden niet alleen. We hebben de medewerking van Vlamo, de koren Volta en Voices, Balletschool Raymonda, Pipersband Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums, Re-enactmentgroep The Salient Remembrance Detachment en Podiumtechnieken VTI Brugge."





'Tot aan de IJzer' vindt plaats op zaterdag 21 april om 19 uur en zondag 22 april om 17.30 uur in Deknudt Decora, De Cassinastraat. De toegang bedraagt 10 euro. (DRD)