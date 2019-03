Simon is beste breakdancer van België Joyce Mesdag

18 maart 2019

Simon Dejaegere (23) uit Deerlijk is afgelopen weekend ‘de beste breakdancer van België’ geworden op de prestigieuze wedstrijd Red Bull BC One. Het officiële ‘Belgische Kampioenschap’ is het niet, maar het is wel de grootste nationale wedstrijd, en de beste breakdancers doen eraan mee.

Simon studeert binnenkort af aan Vives Kortrijk, als klinisch psycholoog. “Ondanks die studie, train ik elke dag, ofwel in JC Tranzit of bij JH De Stroate. Waarmee ik de jury heb weten te overtuigen? Het breakdancen blijft bij mij ‘dansen’, ik beweeg met andere woorden nog altijd op de muziek, terwijl niet alle breakdancers dat nog doen. Ik ben wel vrij lenig, en technisch sterk ook. En ik heb wel een sterke wedstrijd gedanst, ik heb geen enkele keer gestruikeld en ben geen enkele keer gevallen.”

Simon nam het op tegen 15 andere breakdancers. “Het waren niet van de minste tegenstanders, dus ik ben enorm fier dat ik heb gewonnen. Dat ik in november naar India mag voor de BC One World Final, is fantastisch. Ik heb al veel internationale wedstrijden gedaan, maar nooit eerder buiten Europa. Ik verwacht me aan een positieve cultuurshock, waarbij ik veel zal bijleren van de andere kandidaten.”