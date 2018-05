Silhouetten herinneren aan de Groote Oorlog 25 mei 2018

02u58 0 Deerlijk Tot 30 september loopt in de gemeente het project 'Silhouetten van de Groote Oorlog'. Een nieuw initiatief in het kader van de herdenking van Eerste Wereldoorlog waarbij 18 silhouetten doen herinneren aan de vreselijke oorlogsgebeurtenissen.

"Het Deerlijkse herdenkingsjaar is volop aan de gang", stelt schepen Carl De Donder. "Enkele grote initiatieven zoals het klank- en beeldspektakel 'Tot aan de IJzer' van de fanfare Sint-Cecilia en het dansproject 'A reason to Dance' van Appollon passeerden ondertussen de revue. Het is belangrijk dat we tijdens die herdenking ook stilstaan bij hoe Deerlijk die periode heeft beleefd. De oorlog met al zijn gruwel speelde zich misschien wel grotendeels af in de loopgraven aan het front, maar Deerlijk heeft jammer genoeg ook hard geleden onder de oorlog. Die verhalen brengen we aan de hand van 18 silhouetten die op 18 verschillende locaties zijn opgesteld over heel Deerlijk." De silhouetten beschrijven onder meer de inval van de Duitsers, de strijd aan het front, de oorlog in bezet gebied, de bevrijding en de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Op elke plaats is er een bordje voorzien met uitleg over wat er zich honderd jaar geleden heeft afgespeeld op de locatie. Als gids voor de silhouetten werd ook een knappe brochure uitgewerkt met verhalen, foto- en kaartmateriaal. De locaties zijn in kaart gebracht en zijn in wandellussen of één fietslus te bereiken. Info: Cultuur Deerlijk, 056/71.89.81, cultuur@deerlijk.be. (DRD)