Senioren vieren feest 15 november 2018

Het gemeentelijk seniorenfeest is vandaag aan een nieuwe uitgave toe in de Gaverhal. "Vanaf 13.30 uur openen we de deuren voor een grandioze seniorenshow met optredens van Clown Rocky's Seniorenrevue met Showballet Showcase, Wim Quirynen, Celien en Margriet Hermans," verduidelijkt voorzitter van het centraal feestcomité Rudy Verhelst. "Tijdens de pauze is er gratis koffie met een gebakje. Iedereen vanaf 55 jaar of ouder is samen met zijn of haar partner welkom."





De deelname in de kosten bedraagt 5 euro. Tickets zijn verkrijgbaar bij de verantwoordelijken van de verschillende seniorenverenigingen of op volgende adressen: Stationsstraat 292, Ketsersstraat 17, Mezenlaan 20, Kapelstraat 39 en Vichtesteenweg 123. (DRD)