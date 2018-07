Sellewie Wilt(d) à la française 13 juli 2018

De initiatiefnemers van het pop-upcafé Sellewie Wilt(d) gaan onverminderd verder met het organiseren van originele activiteiten. Op zondag 15 juli pakken ze in het buurthuis Sint-Lodewijk uit met 'Wilt(d) à la française'. "In de schaduw van een heuse Eiffeltoren staan we vanaf 11 uur garant voor een middag gevuld met Franse chansons, musette en accordeon", verduidelijkt Bruno Vancompernolle. "Les Tracs zorgen voor de juiste muzikale ambiance. Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten. We hebben lekkere Franse wijn en schuinwijn en er zijn aangepaste hapjes: stokbrood met camembert, escargots... Om 17 uur wordt op een groot scherm de finale van het wereldkampioenschap voetbal getoond."





(DRD)