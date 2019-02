Scouts en gidsen geven 3.800 euro aan goeie doelen Peter Lanssens

20 februari 2019

De scouts en gidsen in Deerlijk schenken traditioneel een deel van de opbrengst van de ‘fancy fair’ aan goeie doelen. Er gaat deze keer concreet 1.500 euro naar Akabe Funk in Waregem, scouts voor kinderen met een beperking. Hetzelfde bedrag gaat naar Save The Children, een hulporganisatie die in 120 landen kinderen in nood helpt. Er gaat tot slot 800 euro naar een groep ouders van overleden kinderen. De cheques werden overhandigd tijdens een plechtigheid in de lokalen van de scouts en gidsen, op het Gaverdomein.