Scherm belemmert inkijk vanop nieuwe fietsbrug Peter Lanssens

20 februari 2019

07u31 0 Deerlijk Om de inkijk vanop de nieuwe fietsbrug over de N36 verder te beperken, wordt in de loop van 2019 een zichtbelemmerend scherm op de brugrand verlengd. Dat laat Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) weten, na een vraag van Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA).

De fiets- en voetgangersbrug, die aan de Marquettestraat en de Gaversstraat over de gewestweg N36 gaat, werd op 30 september 2018 geopend. Er is al een zichtbelemmerend scherm op de brugrand. “En in een groenzone tussen de brug en een privaat domein is een groenscherm met hoogstammen en hazelaars voorzien”, zegt fractievoorzitter-gemeenteraadslid Filip Terryn (N-VA). Het scherm op de brug kwam er onder meer op vraag van een omwonende in de Gaversstraat, zodat er geen inkijk in zijn tuin is. Nu er een nieuwe verkaveling komt op grond ten noordoosten van de brug, wordt er opnieuw ingegrepen. “Het agentschap wegen en verkeer laat het scherm op de noordelijke brugrand verlengen, tot in de onmiddellijke omgeving van de nieuwe percelen”, zegt Bert Maertens. “Dat gebeurt in de loop van 2019. Het is wel niet de bedoeling om de volledige brug van schermen te voorzien omdat anders het esthetische aspect van de brug verloren gaat. Er zal altijd wel ergens een plaats zijn van waaruit, met enige moeite, inkijk in nieuwe tuinen zal mogelijk zijn”, aldus Bert Maertens. De brug heeft de naam Bra(am)plukker. Een verwijzing naar Bram Kimpe (13), die in 2006 op die plaats verongelukte. De werken voor de fiets- en voetgangersvriendelijke brug, 380 meter lang en 600 ton zwaar, duurden ongeveer een jaar. Er is ook een kortere verbinding van 130 meter met trappen, voor voetgangers. De brug kostte 3,5 miljoen euro.