Schepen verliest ongeboren kindje Joyce Mesdag

31 januari 2019

19u12 0

Deerlijks schepen Bert Schelfhout en zijn vrouw Naïma Vande Walle zijn hun ongeboren kindje verloren. Naïma moest normaal bevallen in mei, maar het is fout gelopen. “Het was al even dat Naïma geen beweging meer voelde in haar buik”, vertelt de schepen. “Twee weken geleden kregen we op de spoedafdeling van het ziekenhuis, waar we na wat onrustwekkend bloedverlies naartoe zijn getrokken, het slechte nieuws te horen. Ons dochtertje was overleden. We hebben dit verlies de voorbije twee weken in alle rust proberen te verwerken. Aangezien mensen wisten dat we er een derde kindje zouden bij krijgen in mei, en we geregeld de vraag krijgen hoe het is met de zwangerschap, wilden we meteen het slechte nieuws aan iedereen tegelijk melden op Facebook. We hebben ons kindje geen naam gegeven, om dit verlies gemakkelijker een plaats te kunnen geven, en het emotioneel iets minder zwaar te maken. Iedereen verwerkt een dergelijke klap op een andere manier, natuurlijk. Wij proberen in deze dagen vooral extra tijd vrij te maken voor elkaar en voor onze twee kindjes Arthur en Axelle.”