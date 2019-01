Schepen Schelfhout mag huwelijk van vrienden voltrekken: “Bruidegom had het me al in juli gevraagd” Joyce Mesdag

15 januari 2019

14u47 0

Gloednieuw schepen Bert Schelfhout (Open Vld) heeft zijn eerste huwelijk voltrokken. Normaal doet de burgemeester de huwelijken in Deerlijk, maar omdat het om vrienden ging van Schelfhout zette Claude Croes met plezier een stapje opzij.

Het huwelijk van Dries Delbecque (37) en Lobke D’Haene (38) was meteen ook het eerste van dit jaar en deze legislatuur. “Het was erg leuk om dit voor hen te kunnen doen”, zegt Schelfhout. “Ik ken Dries en Lobke al even en ik heb de plechtigheid wat persoonlijker gemaakt.” Zo sloot hij onder meer af met een gedicht dat hij voor het koppel schreef. Een extra opmerkelijk detail, de bruidegom had Schelfhout al in juli gevraagd of hij hen wilde trouwen. “Hij zei dat hij dat heel graag wilde, maar dat alles afhankelijk was van het resultaat van de verkiezingen. Open Vld mag mee besturen sinds januari, mijn voorspelling is dus uitgekomen.” lacht Dries.