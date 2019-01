Schepen gaat mee strooien Joyce Mesdag

30 januari 2019

07u45 0

Wie denkt schepen Bert Schelfhout (Open Vld) in een strooiwagen gespot te hebben vanmorgen: je kan wel eens gelijk hebben. Schelfhout vertrok vanmorgen om 4.30uur mee de baan op om Deerlijk sneeuw- en ijsvrij te maken. “Het strooiplan is al 6 jaar niet meer aangepast in Deerlijk”, zegt Schelfhout. “Ik zou het graag wat bijsturen. Er zijn nieuwe wijken bijgekomen, en we hebben ook wel wat nieuwe ideeën over hoe we het best aanpakken. Voor we effectief het strooiplan aanpassen, leek het me een goed idee om aan den lijve te ondervinden hoe onze diensten het nu aanpakken. Uiteraard wil ik op deze manier ook de diensten moreel steunen en motiveren die hun uiterste best doen om de weg voor ons veilig te maken, van zo vroeg in de ochtend.”