Sandra Goussey versterkt Open Vld 25 april 2018

Sandra De Leeuw-Goussey engageert zich in de gemeentepolitiek. Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen zal ze de tweede plaats bekleden bij Open Vld Deerlijk. Sandra Goussey (49) is gehuwd met Kris De Leeuw (met wie ze sinds 1990 het AXA-bankkantoor De Leeuw runt), is mama van Maxim (19) en woont aan de Wandelweg. Ze is lid van Markant en tennisclub TC Gaverkasteel. Ze wil onder meer haar financiële expertise aanwenden om te streven naar gezonde gemeentefinanciën.





(DRD)