Rookmelder alarmeert gezin van vijf bij brand 04 mei 2018

Het gezin Demeulemeester uit de Pladijsstraat in Deerlijk is woensdagavond laat zonder problemen kunnen ontkomen nadat brand was uitgebroken in de garage van hun woning.





De oorzaak van de brand was een elektrische motorfiets die oververhit was geraakt tijdens het opladen. "De motorfiets begon te smeulen en dat veroorzaakte rook", klinkt het bij de brandweer. "Daardoor begon kort nadien de rookmelder in de garage te loeien. Het gezin, dat lag te slapen, werd gewekt door het lawaai. De vader liep de garage binnen, grabbelde daar een stevige poederblusser vast en slaagde erin de vlammen te doven die intussen waren ontstaan. Omdat de man bevangen raakte door de rook, werd hij preventief naar het ziekenhuis overgebracht. De moeder en de drie kinderen waren intussen al elders opgevangen." De garage en enkele naastliggende ruimtes liepen behoorlijk wat rook- en roetschade op. De motorfiets werd door de brandweer buiten op de oprit geplaatst. De tweewieler is helemaal verloren. (VHS)