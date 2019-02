Reveil wint Vlaamse Cultuurprijs voor Immaterieel Erfgoed Joyce Mesdag

06 februari 2019

Reveil, het initiatief waarbij elk jaar op Allerheiligen op steeds meer begraafplaatsen in ons land overledenen herdacht worden met muziek, poëzie en verhalen, heeft de Vlaamse Cultuurprijs voor Immaterieel Erfgoed gewonnen. De organisatie achter Reveil, dat zijn ontstaan kent in Deerlijk, kreeg de ‘Ultima’ uit handen van Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz. De uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijzen is een terugblik op de meest opmerkelijke prestaties in de culturele sector van het afgelopen jaar. Met de cultuurprijzen eert minister Gatz twaalf laureaten uit verschillende disciplines met een opmerkelijke erkenning.

Reveil wint dus binnen de categorie Immaterieel Erfgoed, en staat met die overwinning tussen grote namen als Tamino, die de cultuurprijs voor Muziek kreeg, en theatermakers Jan Decorte en Sigrid Vinks, die de prijs kregen voor Algemene Culturele Verdienste.

“Het fijne is dat je je voor een Ultima niet kan inschrijven. Dus komt het als een complete verrassing als minister Sven Gatz plots belt dat je laureaat bent”, zegt Pieter Deknudt van Reveil. “We zijn heel blij, met het hele team.”

De laureaten van de Ultimas ontvangen een geldbedrag van 10.000 euro, de prijs voor Algemene Culturele Verdienste krijgt 20.000 euro, een foto- en videoreportage en een nieuwe Ultima-award, gemaakt door Stefaan Dheedene.