Renovatie of verhuis tekenacademie 26 januari 2018

In dit laatste jaar van de huidige legislatuur zal het gemeentebestuur vooral investeren in lokaal patrimonium. Zo krijgt de pastorie een nieuw dak en verwarming en komen er petanquevelden aan de achterkant van het gebouw. Ook het inkokeren van de Speybeek en de aanleg van een wandelpad gaat straks van start. Verder zijn de bib en zaal Hondius aan renovatie toe en zal er een ontwerper voor die projecten worden aangesteld.





In de tekenacademie zijn dan weer enkele gebreken vastgesteld en is er ook plaatstekort. De Kunstkring is bereid de benedenruimte ter beschikking te stellen, maar de gemeente wil nu nagaan of die in de huidige staat bruikbaar is of als er aanpassingen moeten gebeuren. (VDI)