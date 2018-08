Renners glijden uit op oliespoor 08 augustus 2018

Een wielerwedstrijd voor beloften en elites zonder contract werd gisterennamiddag stilgelegd omdat er een oliespoor op het parcours lag. Het oliespoor lag in de Hoogstraat in Deerlijk en was veroorzaakt door een landbouwvoertuig. Normaal zouden de renners 21 rondjes rijden, maar na zeven ronden legde de organisatie de wedstrijd al stil. Enkele renners waren al uitgegleden op het oliespoor. De brandweer kwam het spoor opruimen. De politie kon de landbouwer die het oliespoor veroorzaakt had, opsporen. (DBEW/AHK)