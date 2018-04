Radiozender Waregem1 start op 26 april 2018

Waregem1 is de naam van een nieuwe radiozender, te beluisteren op 105.4 FM in Waregem en omgeving en op 107.7 FM in Deerlijk en omgeving. "We mikken met onze muziek op een breed publiek, met hits van de jaren '80 tot nu", zegt voorzitter Ludo Daelman. "Er zijn op vaste tijdstippen uitzendingen met nieuws uit onze streek", vult hoofdredacteur Jeroen Vercruysse aan. Er is ook plaats voor uittips, weetjes, langere gesprekken, radioreportages en sport. De presentatoren komen uit de regio. De programma's starten eerstdaags. (LPS)