Radio Media en Gaveromroep gaan samenwerken 24 januari 2018

02u36 0 Deerlijk Gaveromroep Deerlijk verdwijnt dan toch niet helemaal van FM. Door een samenwerking met Radio Media kunnen enkele programma's straks daar terecht.

Het nieuws kwam begin december bijzonder hard aan voor Gaveromroep. De zender moest op 1 januari uit de ether gehaald worden. In de plaats kwam een nieuwe zender, een zusterstation van Radio Media uit Kluisbergen. Gaveromroep besliste snel om door te gaan als internetradiozender. "Wij hadden nooit de bedoeling om Gaveromroep van de kaart te vegen", zegt voorzitter Ludo Daelman van Radio Media. "Gaveromroep heeft een groot luisterpubliek opgebouwd en heeft zijn eigen profiel. Na verkennende gesprekken bleek zelfs dat beide zenders voor elkaar een meerwaarde betekenen. Het profiel van Gaveromroep past in de uitzendingen van Radio Media in Oudenaarde en Kluisbergen." Gaveromroep zal blijven radio maken via internet, maar een aantal programma's zal ook via FM te horen blijven dankzij Radio Media. In Oudenaarde op 106.3, in de regio Kluisbergen en Zuid-West-Vlaanderen op 105.0 FM. (DRD)