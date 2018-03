Prinses met 'bibberziekte' leert kinderen over Parkinson 24 maart 2018

De Vlaamse Parkinson Liga (VPL) stelde in de kleuterschool Engelbewaarder, het sprookjesboek 'De Prinses en de geheimzinnige Bibberziekte' van Dirma Van Toorn voor. Met deze publicatie wil men de ziekte van Parkinson bespreekbaar(der) maken.





"De ziekte van Parkinson wordt al te vaak geassocieerd met oude, bevende mannen", stelt Christian Vandeputte. De 60-jarige Deerlijknaar is zelf al tien jaar patiënt en is verantwoordelijke voor de regio Waregem-Tielt van de VPL. "Het is het eerste sprookje dat vertelt over de ziekte van Parkinson." "Het is het verhaal van een beeldschone prinses die op een dag aan de verkeerde kant van haar hemelbed uitstapt. Ze heeft een stijve arm, een bibberend been en een omhoog gestoken teen die niet meer recht wil. Op een kindvriendelijke manier wordt uitgelegd wat deze ziekte betekent. Zo'n thema's mogen niet uit de weg worden gegaan." Door alle bibliotheken en kleuter- en lagere scholen één exemplaar van het sprookje te bezorgen, samen meer dan 6.000 exemplaren, hoopt de Liga dat mensen met de 'bibberziekte' beter begrepen en gerespecteerd zullen worden en zich niet meer moeten verstoppen. (DRD)